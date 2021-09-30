В Киеве за минувшие сутки обнаружили 563 больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«563 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 8 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве – 5393 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 234 463», - сообщил Кличко.

Заболели 319 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 183 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 28 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 33 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусом и 181 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 308 человек. В общем коронавирус преодолели 221 075 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 84, в Деснянском - 75, и в Днепровском районе - 69 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 29 сентября в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.