Культура

Трамп вручив артистам медалі Центру Кеннеді: серед лауреатів Сталлоне та гурт Kiss

Президент США Дональд Трамп під час церемонії в Овальному кабінеті вручив медалі Центру Кеннеді відомим митцям за їхній внесок у розвиток виконавського мистецтва, повідомляє Newsweek.

Трамп провів нагородження лауреатів премії Центру Кеннеді 2025 року, назвавши цьогорічних відзначених “можливо, найдосвідченішим і найвідомішим складом” за всю історію вручення.

Серед нагороджених – гурт Kiss, актор Сильвестр Сталлоне, співачка Глорія Гейнор, відома завдяки хіту “I Will Survive”, британський актор Майкл Кроуфорд та кантрі-співак Джордж Стрейт.

Як розповіли у виданні, на початку лютого Трамп звільнив президента та голову правління Центру Кеннеді, замінивши більшість складу керівництва своїми політичними соратниками. Саме новий склад правління обрав Трампа головою центру. Попередню президентку Дебору Раттер було усунуто, а її місце згодом зайняв Рік Гренелл, який у перший президентський термін Трампа виконував обов’язки директора національної розвідки.

Рішення президента особисто брати участь у виборі лауреатів і перенести церемонію нагородження до Білого дому порушує давню практику, за якою відбір здійснював двопартійний комітет, а відзнаки вручалися під час урочистої вечері в Державному департаменті, йдеться в матеріалі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

медальНовини шоу-бізнесаТрамп ДональдЦентр Кеннді
