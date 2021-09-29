Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио акцентировал на срочной необходимости создать в Украине Этический совет при Высшем совете правосудия. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Букиккио, опубликованное на сайте комиссии.

По словам Букиккио, судебная реформа была в центре его недавнего плодотворного обмена мнениями с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Реформа, как отмечается, имеет решающее значение для будущего страны и вызывает очень большие ожидания в украинском обществе.

Председатель Венецианской комиссии приветствовал принятие Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины». Он добавил, что это центральная часть данной реформы, поскольку позволит восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, которая должна как можно быстрее начать заполнение многочисленных вакантных должностей судей.

«Еще одна важная часть данной реформы - это создание Этического совета... Международные партнеры Украины уже выдвинули своих кандидатов в Этический совет. Сейчас срочно необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел свои назначения, необходимые для проведения реформы», - отметил Букиккио.

По его словам, все заинтересованные органы должны воздерживаться от каких-либо мер, действий, бездействия или процедур, которые приводят к задержке создания Этического совета, что может нанести непоправимый вред реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине.

Букикко подчеркнул, что ответственность за проведение судебной реформы лежит на всех.

«Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом, и для всех украинских граждан. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу», - добавил председатель комиссии.

Напомним, Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия.