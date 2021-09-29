За прошедшие сутки, 28 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В районе Золотого-4 оккупанты вели прицельный обстрел наших позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

У населенного пункта Пески враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы.