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Матч-реванш чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO, украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа состоится в феврале - марте следующего года, подтверждает промоутер Усика Александр Красюк.

«...приблизительное время... февраль - март это действительно так. И в рамках этого периода должен состояться реванш», - сказал Красюк на совместной с Усиком пресс-конференции во вторник в Киеве.

Промоутер отметил, что хотелось бы, чтобы реванш состоялся в Украине, передает Интерфакс-Украина.

«В любом случае мы работаем над тем... мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, но мы все равно сделаем то, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами для популяризации вида спорта», - отметил Красюк, представив вслух будущее событие: «Олимпийский». Зима. Февраль...».

Украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113).

 
ForUm

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