Прокуроры, уволенные в рамках люстрации и реформы прокуратуры, восстанавливаются на должностях через суды и получают большие компенсации.
Об этом сообщила журналистам Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине, передает Укринформ.
«Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы исполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны», - сказала генпрокурор.
Она добавила: «У нас идет возврат не только после реформы (прокуратуры, - ред.), у нас идет волна возвращения решениями Верховного Суда из-за люстрации».
По словам Венедиктовой, компенсации восстановленным на должности выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора.
В то же время она уточнила, что прокуроры восстанавливаются на должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.
Напомним, Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».
Реформа Генпрокуратуры началась с аттестации прокуроров ГПУ и охватывала проверку прокуроров и создание Офиса Генерального прокурора.
2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генпрокурора.
Аттестацию прошли также работники региональных и местных прокуратур.
Предполагалось, что в результате реформирования количество прокуроров должно уменьшиться с 15 тыс. до 10 тысяч.
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