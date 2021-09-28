Прокуроры, уволенные в рамках люстрации и реформы прокуратуры, восстанавливаются на должностях через суды и получают большие компенсации.

Об этом сообщила журналистам Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине, передает Укринформ.

«Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы исполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны», - сказала генпрокурор.

Она добавила: «У нас идет возврат не только после реформы (прокуратуры, - ред.), у нас идет волна возвращения решениями Верховного Суда из-за люстрации».

По словам Венедиктовой, компенсации восстановленным на должности выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора.

В то же время она уточнила, что прокуроры восстанавливаются на должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.

Напомним, Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры».

Реформа Генпрокуратуры началась с аттестации прокуроров ГПУ и охватывала проверку прокуроров и создание Офиса Генерального прокурора.

2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генпрокурора.

Аттестацию прошли также работники региональных и местных прокуратур.

Предполагалось, что в результате реформирования количество прокуроров должно уменьшиться с 15 тыс. до 10 тысяч.