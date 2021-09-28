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Жительница Красноярского края (Россия) в сети сравнила российского президента Владимира Путина и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Об этом говорится в решении Партизанского райсуда Красноярского края, сообщает УНИАН.  

Женщина разместила в группе в Viber несколько картинок с «неприемлемыми обществу сравнительными образами».

Среди них было, например, изображение, которое сравнивает закон о «неуважении к власти» в России и закон о «нелюбви к фюреру». На еще одной картинке были изображены Путин и Гитлер с надписью «ученик превзошел своего учителя».

Заявление на женщину написали неназванные местные жители. В суде россиянка заявила, что ее оклеветали за активную гражданскую позицию, и добавила, что лишь высказывала свое личное мнение.

Однако суд признал ее виновной в «неуважении к власти» и назначил 30 тысяч рублей штрафа, предусмотренного этой статьей.
ForUm

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