Жительница Красноярского края (Россия) в сети сравнила российского президента Владимира Путина и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Об этом говорится в решении Партизанского райсуда Красноярского края, сообщает УНИАН.

Женщина разместила в группе в Viber несколько картинок с «неприемлемыми обществу сравнительными образами».

Среди них было, например, изображение, которое сравнивает закон о «неуважении к власти» в России и закон о «нелюбви к фюреру». На еще одной картинке были изображены Путин и Гитлер с надписью «ученик превзошел своего учителя».

Заявление на женщину написали неназванные местные жители. В суде россиянка заявила, что ее оклеветали за активную гражданскую позицию, и добавила, что лишь высказывала свое личное мнение.

Однако суд признал ее виновной в «неуважении к власти» и назначил 30 тысяч рублей штрафа, предусмотренного этой статьей.