Вчера, 27 сентября, в Сумской области во время загрузки военной техники погиб военнослужащий, сообщает пресс-служба Кролевецкого городского совета.

«Во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (в/ч А1476) погиб старший солдат Квокша Вячеслав Владимирович, который оказался между двумя транспортными средствами, и получил травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время обстоятельства смерти выясняются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вячеслав Квокша 1996 года рождения проживал вместе с родителями в селе Буйвалово.

В 2017 году был призван сначала на срочную военную службу, а затем на службу по контракту.

«В эту горькую минуту искренне разделяем горе семьи погибшего и вместе с Вами скорбим в глубокой скорби. Пусть земля будет пухом. Вечная память герою», – сказано в сообщении.