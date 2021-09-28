также в разделеПроисшествия
На Сумщине во время загрузки военной техники погиб военный 3
На Николаевщине микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли 4 человека 17
В Карпатах травмировался мотоциклист-иностранец 9
На Донбассе погиб украинский военный, еще один – получил ранение 14
После аварии в Польше погиб украинец 14
На охоте в Измаиле мужчина выстрелил в приятеля вместо дичи 37
ДТП автобуса с украинцами и грузовика в Венгрии: пять человек погибли 129
В Днипре у наркодилеров изъяли кокаин на $300 тысяч 67
Река на Львовщине может выйти из берегов 17
На харьковского скрипача, игравшего на крыше троллейбуса, завели дело 23
В МВД рассказали, почему нападавшие на Шефира сразу целились в водителя 134
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции 9
На Одесчине подросток сжег церковь, чтобы отомстить за буллинг 22
На Прикарпатье нашли тела двух грибников 30
Возле Рады произошли стычки участников акции и полиции 21
В Украине произошло землетрясение 55
ООС: Боевики наращивают обстрелы, ранены двое военных 11
Число новых случаев COVID в Украине выросло за сутки на тысячу 28

За прошедшие сутки, 27 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки враг вел беспокоящий огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции наших защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

С начала этих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В направлении Крымского вооруженные формирования РФ дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
7
Теги