Вчера, 27 сентября, около 19:55 в Николаевской области на автодороге Снигиревка - Калиновка перед селем Широкое произошло в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, грузовиков DAF и «КамАЗ» погибли 4 человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

Вследствие ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в т.ч. 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29-ти до 47-ми лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водители грузовых автомобилей 62-х и 47-ми лет не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.