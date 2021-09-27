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В Минздраве объяснили, чем грозит подделка COVID-сертификатов. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить.

Об этом он рассказал в интервью для РБК-Украина.

«То есть мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И, поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинированный ли он, или у него куплен сертификат и кто ему такое сделал. Поэтому эта информация рано или поздно станет известной по крайней мере медицинским работникам, правоохранительным органам и тому подобное», - сообщил он.

По его словам, власти прорабатывают сайты, телеграмм-каналы, фейсбук-группы, где распространяется информация о покупке COVID-сертификатов.

«Сейчас уже ведется примерно 300 уголовных производств по этим случаям. На прошлой неделе уже было несколько обысков в туристических агентствах, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медицинского страхования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны, из которой человек возвращался», - сообщил Кузин.

Минздрав сейчас также инициировал правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов.

«Однако я бы хотел еще раз заверить в том, что сейчас почти все группы, которые есть в телеграмме, в вайбере, уотсапе, отслеживаются киберполицией и дополнительно выясняется, кто из медицинских работников участвует в этих схемах. Думаю, в ближайшее время эти дела будут доведены до их логического завершения», - отметил он.

 
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