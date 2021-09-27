также в разделеЭкономика
В Украине можно будет заключать договоры купли-продажи авто онлайн 8
Кабмин уволил всех членов набсовета «Нафтогаза» 27
Ночью некоторые операции ПриватБанка могут быть недоступными 15
Шмыгаль заверил, что у Нафтогаза есть деньги на закупку газа 20
Аудиторы обнаружили в Укрзализныце рисков и нарушений на 60 миллиардов 16
Кабмин представил план по стабильному прохождению отопительного сезона 1933
В ПХГ Украины накоплено более 18,5 миллиарда кубов газа 23
На зарплату шахтерам просят выделить 2 миллиарда 35
Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка Бахматюка 17
Нафтогаз: Кремль прямо шантажирует Европу дефицитом газа 58
Уровень теневой экономики в Украине составляет 30% 17
Против ФГИУ открыты четыре дела из-за продажи гостиницы «Днепр» 17
В Конгрессе США поддержали санкции против «Северного потока-2» 83
Польша добилась участия в сертификации Nord Stream 2 AG 54
Песков: Для увеличения транзита газа через Украину Европе нужно больше его покупать 96
Шмыгаль: Предприниматели могут выбрать, как работать в «желтой зоне» 26
Кабмин уволил главу и 3 членов набсовета Укрзализныци 49
В Украине планируют ввести плату за проезд грузовиков по дорогами госзначения 24

Новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогона.

По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы.

«Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», - отметил Макогон.

По его словам, именно поэтому техническая достройка «Северного потока-2» создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

Напомним, Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
43
Теги