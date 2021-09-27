Новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогона.

По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы.

«Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», - отметил Макогон.

По его словам, именно поэтому техническая достройка «Северного потока-2» создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

Напомним, Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.