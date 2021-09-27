Кабинет Министров Украины должен предложить комплекс мер по борьбе с подделкой ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации против COVID-19, а также для контроля за выполнением всех необходимых мероприятий украинцами и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством президента Владимира Зеленского.

Главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, и туристические агентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов, должны привлекать к ответственности.

Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти. Например, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями.

Аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогов.

«Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки», - отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, 10-ю неделю подряд в Украине растет количество заболевших COVID-19. На сегодня в стране 94 540 активных больных. Коек, занятых больными с COVID-19 и пациентами с подозрением на коронавирусную болезнь, - 16 706, причем только 3% коек заняты вакцинированными гражданами. Всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: сейчас готовы 45 тыс. коек, 97% которых обеспечены кислородом, еще столько же могут развернуть дополнительно в любой момент в случае необходимости.

На сегодня в Украине привито 6 млн 781 тыс. человек, из них 5 млн 458 тыс. получили две дозы. За прошедшую неделю вакцинировали почти 746 тыс. человек.