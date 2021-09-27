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Гражданина одной из стран Западной Европы разоблачили оперативники Управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области совместно с сотрудниками Главного управления государственной миграционной службы во Львовской области в рамках проведения операции «Мигрант», сообщает пресс-служба областной полиции.

Как установили правоохранители, ранее сотрудники Главного управления государственной миграционной службы в Закарпатской области приняли решение о принудительном возвращении иностранца в страну происхождения. Однако, обязательства о возвращении он не выполнил, переехал из Закарпатской области во Львов. Здесь он «поселился» в одном из торгово-развлекательных центров - сначала на территории паркинга, а затем перебрался в помещение центра.

Иностранца привлекли к административной ответственности согласно ч.1 ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях, вынесено постановление о наложении на него штрафа, а также он помещен в Волынский ПВПИ для установления личности и дальнейшего принудительного возвращения в страну происхождения.

 
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