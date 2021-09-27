Береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины - капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов, посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Интерфакс-Украина.

«17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины - капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов. Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», - сказал он.

По словам Николенко, пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование.

«Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, обеспечения соблюдения процессуальных прав гражданина», - заверил спикер МИД Украины.