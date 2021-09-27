Работа президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Нью-Йорке во время высокого сегмента 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН позволила донести миру сигналы Украины и заручиться поддержкой в ​​укреплении энергетической безопасности нашего государства в ходе двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в воскресенье, 26 сентября, в эфире «ТСН. Итоги недели», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«ООН – это формат, где страны озвучивают свои сигналы. Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты», - отметил министр.

Кулеба рассказал о трех двусторонних встречах президента Украины в Нью-Йорке, которые были важными в контексте противодействия угрозам «Северного потока-2» и укрепления энергетической безопасности нашего государства. Речь идет о встрече с президенткой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Тема «Северного потока-2» в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию «Северному потоку-2»: и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства», - заявил Кулеба.

Напомним, Зеленский заявил в своей речи, что сегодня ООН – как супергерой на пенсии.