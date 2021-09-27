также в разделеПолитика
Кремль: Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще 15
Разумков уже выздоровел от коронавируса 12
Зеленский с президентом Египта обсудили сотрудничество между государствами 10
ФБР поможет расследовать покушение на Шефира 13
После покушения на Шефира Зеленский усилил охрану 28
Разумков о своей отставке: Я не готов сейчас ответить на этот вопрос 17
СБУ вручила подозрение теще Шария 29
Генсек ООН и Лавров обсудили Украину 17
Глава «Венецианки» попросил у Зеленского текст закона об олигархах 24
Нестор Шуфрич стал совладельцем «Першого Незалежного»: Считаю своим гражданским долгом поддержать журналистов в их стремлении говорить правду, какой бы она ни была 35
США возложили на РФ ответственность за закрытие Миссии СММ ОБСЕ 33
ЕС пока не планирует вводить санкции против украинских олигархов 14
Ведущая британская газета Independent раскритиковала Украину за внесудебные санкции и преследование Медведчука 34
Комитет рекомендовал Раде переголосовать закон об олигархах из-за коллизии 47
В Раде заявили, что закон об олигархах придется переголосовать 72
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета-2022 с помощью для Украины 21
Украина в ОБСЕ: Голосование на оккупированных территориях делегитимизирует выборы Госдумы 24
Из «Слуги народа» могут исключить нардепа, не голосовавшую за закон об олигархах 27

Работа президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Нью-Йорке во время высокого сегмента 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН позволила донести миру сигналы Украины и заручиться поддержкой в ​​укреплении энергетической безопасности нашего государства в ходе двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в воскресенье, 26 сентября, в эфире «ТСН. Итоги недели», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«ООН – это формат, где страны озвучивают свои сигналы. Президент был очень четким в донесении позиции Украины. Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты», - отметил министр.

Кулеба рассказал о трех двусторонних встречах президента Украины в Нью-Йорке, которые были важными в контексте противодействия угрозам «Северного потока-2» и укрепления энергетической безопасности нашего государства. Речь идет о встрече с президенткой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Тема «Северного потока-2» в различных контекстах звучала на всех этих встречах. Я доволен тем, что мы услышали от собеседников по противодействию «Северному потоку-2»: и от европейской стороны, и от британской стороны. Я также доволен сигналами Турции по взаимодействию с Украиной в области энергетики, которая будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашего государства», - заявил Кулеба.

Напомним, Зеленский заявил в своей речи, что сегодня ООН – как супергерой на пенсии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги