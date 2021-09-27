Полицейские Черкасской области начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права, сообщила пресс-служба облглавка.

24 сентября в Золотоношский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации на выборы одного из кандидатов, который является полным тезкой с заявителем. Также он сообщил, что зарегистрированный ЦИК человек изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей.

Следственным отделом Золотоношского районного отдела полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

24 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в нардепы в ОВО №197 в Черкасской области, недавно сменившего свое имя на Виталий Войцеховский. Ранее был зарегистрирован кандидат с таким именем от «Слуги народа».

9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.