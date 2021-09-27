также в разделеВыборы
В Украине открылись участки для голосования на российских выборах 24
Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом 37
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы в 18 громадах Донбасса 33
ЦИК зарегистрировала Аксенова нардепом 34
ЦИК признала Вирастюка избранным народным депутатом 37
Выборы на Прикарпатье: ЦИК ждет решение судов 30
Полиция завела 17 уголовных дел по выборам в Ивано-Франковской области 32
ЦИК: на 87-м округе победил Вирастюк 58
На четвертом участке 87 округа результаты голосования признаны недействительными 68
Уже на двух участках 87 округа выборы признали недействительными 34
На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными 22
В двух округах в воскресенье проходят довыборы в Раду 26
ЦИК назвала победителя выборов мэра Конотопа 28
Порошенко заявил о победе кандидата от «ЕС» на выборах мэра Борисполя 48
На улицах Броваров заметили борды со скрытой агитацией в день повторных выборов 24
Сегодня в трех городах Украины повторно выбирают мэров 42
ЦИК просит ОГА определить возможность проведения местных выборов возле линии фронта 26
Явка на выборах в Кривом Роге составила 35% 34

Полицейские Черкасской области начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права, сообщила пресс-служба облглавка.

24 сентября в Золотоношский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил о том, что Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации на выборы одного из кандидатов, который является полным тезкой с заявителем. Также он сообщил, что зарегистрированный ЦИК человек изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов, чем препятствует ему баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей.

Следственным отделом Золотоношского районного отдела полиции начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

24 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в нардепы в ОВО №197 в Черкасской области, недавно сменившего свое имя на Виталий Войцеховский. Ранее был зарегистрирован кандидат с таким именем от «Слуги народа».

9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги