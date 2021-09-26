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Министерство здравоохранения Украины отнесло уже пять областей в оранжевую зону карантина из-за высокой динамики госпитализаций.

Об этом свидетельствуют данные ведомства по состоянию на воскресенье, 26 сентября.

Желтой зоне карантина не соответствуют Днепропетровска, Донецка, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области. Во всех регионах показатели уровня госпитализаций превышают норму — 50%.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4647 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 983 пациента выздоровели. Всего сделали 50 021 тест на COVID-19.
ForUm

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