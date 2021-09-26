За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4647 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 983 пациента выздоровели. Всего сделали 50 021 тест на COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября.
Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 8267 человек.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев - 226 случаев;
Винницкая область - 103 случая;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 506 случаев;
Донецкая область - 156 случаев;
Житомирская область - 197 случаев;
Закарпатская область - 16 случаев;
Запорожская область - 202 случая;
Ивано-Франковская область - 144 случая;
Киевская область - 132 случая;
Кировоградская область - 35 случаев;
Луганская область - 91 случай;
Львовская область - 226 случаев;
Николаевская область - 105 случаев;
Одесская область - 331 случай;
Полтавская область - 43 случая;
Ровенская область - 125 случаев;
Сумская область - 178 случаев;
Тернопольская область - 234 случая;
Харьковская область - 611 случаев;
Херсонская область - 222 случая;
Хмельницкая область - 217 случаев;
Черкасская область - 74 случая;
Черновицкая область - 253 случая;
Черниговская область - 121 случай.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 392 397 человек, из них 2 244 192 выздоровели, летальных случаев — 55 626.
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