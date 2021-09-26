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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4647 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 983 пациента выздоровели. Всего сделали 50 021 тест на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 8267 человек.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев - 226 случаев;

Винницкая область - 103 случая;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 506 случаев;

Донецкая область - 156 случаев;

Житомирская область - 197 случаев;

Закарпатская область - 16 случаев;

Запорожская область - 202 случая;

Ивано-Франковская область - 144 случая;

Киевская область - 132 случая;

Кировоградская область - 35 случаев;

Луганская область - 91 случай;

Львовская область - 226 случаев;

Николаевская область - 105 случаев;

Одесская область - 331 случай;

Полтавская область - 43 случая;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 178 случаев;

Тернопольская область - 234 случая;

Харьковская область - 611 случаев;

Херсонская область - 222 случая;

Хмельницкая область - 217 случаев;

Черкасская область - 74 случая;

Черновицкая область - 253 случая;

Черниговская область - 121 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 392 397 человек, из них 2 244 192 выздоровели, летальных случаев — 55 626.
ForUm

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