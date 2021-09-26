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В Измаиле произошел трагический случай во время охоты. Теперь его расследует полиция.

64-летний охотник сам обратился в полицию сегодня. Он сообщил, что случайно застрелил товарища, с которым был на охоте. Мужчина объяснил, что целился в дичь, однако случайно попал в приятеля.

"От ранения в грудь 49-летний пострадавший погиб на месте", - говорится в сообщении.

Теперь делом занимаются измаильские полицейские. Они изъяли оба охотничьих ружья - их направят на экспертизу.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции, сейчас решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За трагический случай на охоте мужчине грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы за убийство, совершенное по неосторожности (ч.1 ст.119).

Тело погибшего отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция просит украинцев соблюдать осторожность при использовании оружия.

"Огнестрельное оружие не терпит спешки и чрезмерной самоуверенности, поэтому не забывайте о технике безопасности, не направляйте оружие в сторону людей", - говорится в сообщении.
ForUm

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