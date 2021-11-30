29 ноября около 4:00 в результате огнестрельного ранения скончался в больнице полицейский Черниговского районного управления полиции. Смертельное телесное повреждение полицейский накануне получил на охоте, сообщила пресс-служба облполиции.
28 ноября около полудня в полицию поступила информация о том, что во время охоты в угодьях Черниговского района 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции получил огнестрельное ранение.
На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.
По предварительной информации, во время охоты 39-летний охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.
По данным прокуратуры, ЧП произошло вблизи с. Майское Городнянского территориальной общины. Во время охоты 39-летний охотник (начальник одного из районных управлений ГосЧС в Черниговской области), не убедившись в безопасности выстрелов, ранил сотрудника патрульной полиции из охотничьего ружья в голову. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации областной больницы.
Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности), которое карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
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