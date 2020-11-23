также в разделеПроисшествия
В Словакии разбился автобус с украинцами, есть жертвы 18
В Музее Революции достоинства – снова проверка 20
В Конго от COVID-19 умер украинский военный 10
Представители «Опоры» попали в ДТП на Запорожье 8
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов и минировали украинские позиции 10
В Одессе ночью сгорели автобусы и эвакуатор 15
На Донбассе из гранатомета обстреляли военных возле Водяного 10
Харьковчанин забросал квартиру гранатами и подорвался сам 30
В Польше во время задержания погиб украинец 24
Под Авдеевкой оккупанты ранили украинского военного 18
В украинском футбольном клубе – вспышка коронавируса, у некоторых по третьему разу 20
На Харьковщине в лицее отравились почти 37 студентов 14
Главаря одной из группировок «ЛНР» заочно приговорили к 15 годам 12
Военного будут судить за хищение комплектующих частей почти на миллион 9
Судьба 69 пропавших на Донбассе военных остается неизвестной 16
На Донбассе арестовали мужчину, зарезавшего 3-летнюю дочь 59
Двух полицейских уволили за драку в центре Львова 20
ООС: Боевики открывали огонь у Марьинки 10

В Измаильском районе Одесской области возле села Озерное во время охоту застрелили мужчину, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, 45-летний житель указанного района получил смертельное пулевое ранение из ружья во время охоты.

Выстрелил в мужчину его 51-летний приятель, перепутав его в камышах со зверем. Пострадавший скончался на месте.

С места происшествия правоохранители изъяли ружья обоих охотников, они будут направлены на экспертизу. Фигурант доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
9
Теги