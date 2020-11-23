В Измаильском районе Одесской области возле села Озерное во время охоту застрелили мужчину, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительным данным, 45-летний житель указанного района получил смертельное пулевое ранение из ружья во время охоты.

Выстрелил в мужчину его 51-летний приятель, перепутав его в камышах со зверем. Пострадавший скончался на месте.

С места происшествия правоохранители изъяли ружья обоих охотников, они будут направлены на экспертизу. Фигурант доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.



