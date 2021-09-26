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В Венгрии микроавтобус с украинцами врезался в грузовик на большой скорости. В результате погибли пять человек, среди них были жители Закарпатской области.

Об этом сообщает Мukachevo.net

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в районе венгерского города Абонь. На 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть грузовика.

Известно, что в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством. Все они погибли на месте трагедии.

Также сообщается, что водитель грузовика почти не пострадал. Он остановился на дороге в ожидании движения транспорта, который стоял впереди и почувствовал сильный удар сзади. После этого водитель вышел из грузовика, чтобы узнать, что произошло, но, к сожалению, уже ничем не мог помочь тем, кто находился в микроавтобусе.
ForUm

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