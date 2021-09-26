Франция удвоит количество доз вакцин, которые предоставит бедным странам, до 120 млн доз.
Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает AFP .
«Несправедливость заключается в том, что на других континентах вакцинация, очевидно, проводится очень поздно. Необходимо действовать быстрее и решительнее», - заявил президент Франции.
«Увеличим количество от 60 до 120 млн предложенных доз», - отметил Макрон.
Он также уточнил, что это больше, чем дозы, введенные до сих пор во Франции.
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