Франция удвоит количество доз вакцин, которые предоставит бедным странам, до 120 млн доз.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает AFP .

«Несправедливость заключается в том, что на других континентах вакцинация, очевидно, проводится очень поздно. Необходимо действовать быстрее и решительнее», - заявил президент Франции.

Он сказал, что Франция обязуется удвоить количество доз, которые она предоставляет.

«Увеличим количество от 60 до 120 млн предложенных доз», - отметил Макрон.

Он также уточнил, что это больше, чем дозы, введенные до сих пор во Франции.