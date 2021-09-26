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За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом в Украине обнаружили в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Харьковской области за сутки зафиксировали 611 случаев инфицирования.

В Днепропетровской области коронавирус диагностировали у 506 человек.

В Одесской области зарегистрировали 331 случай болезни.

В Черновицкой области у 253 человек подтвердили коронавирус.

В Тернопольской области обнаружили 234 случая заражения.

Всего в Украине коронавирус диагностировали у 4647 человек за сутки. Выздоровели 983 пациентов, еще 69 умерли.
ForUm

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