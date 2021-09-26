Парламентские выборы, которые в самую пору назвать историческими, пройдут в воскресенье в Германии. Они определят политическое будущее страны - локомотива Европейского союза - на ближайшие четыре года.

Канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выдвигать не стала и ранее заявила о намерении после формирования следующего кабмина вообще уйти из политики. Германию после 16 лет правления "железной фрау" ждет новая эра: какой она будет и по какому пути пойдет Федеративная Республика, зависит от исхода голосования.

Проголосовать смогут около 60,4 млн граждан страны. Основные претенденты на должность главы немецкого правительства – однопартиец Меркель Армин Лашет, представляющий политический союз ХДС/ХСС, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Анналена Бербок от "Зелёных". По данным последних опросов, лидирует СДПГ.