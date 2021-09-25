Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент не готов ответить на вопрос касаемо информации о своей возможной отставке на следующей неделе, однако заявил, что за подписными листами к нему пока не обращались. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера.

«Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Пока обращений ко мне за подписными листами не было. Я надеюсь, что я работу свою хорошо делаю», — заявил Разумков.

Спикер добавил, что не держится за кресло главы украинского парламента, “и будет стоять на тех позициях, которые есть, и менять их не собирается”.

«Я за место не держусь, я об этом говорил. Ни одно место не стоит тех принципов, с которыми ты шел, и не стоит твоей совести. Поэтому буду стоять на тех позициях, которые у меня есть, менять их не буду», — отметил он.

В то же время, народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко во время программы заявил, что вопрос об отставке главы парламента поднимется уже на следующей неделе.

Напомним, в «Слуге народа» хотят решить с Разумковым, «как жить дальше».