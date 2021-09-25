также в разделеСпорт
«Шахтер» разгромил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины 20
Легендарный футболист Пеле находится в реанимации 41
Зеленский присвоил паралимпийцу Крипаку звание Героя Украины 24
СМИ: Шевченко может возглавить сборную Турцию 21
Марихуану могут исключить из списка запрещенных препаратов для спортсменов 24
Гимнаст Верняев заверил, что не думал менять гражданство 148
Бывший игрок «Металлиста» умер в 27 лет 22
«Шахтер» изменил состав в ходе летнего трансферного окна 112
УЕФА разрешил болельщикам посещать выездные матчи 13
Умер футболист ПСЖ, который пробыл в коме 39 лет 88
Итоги Паралимпиады-2020: по количеству медалей Украина стала пятой 44
Первые украинские чемпионы вернулись домой после Паралимпиады-2020 16
Украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020 44
Сборная Украины вновь сыграла вничью с Францией 24
Украинка Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги 30
За десять дней Паралимпиады Украина завоевала 94 медали 21
Украинцы завоевали еще два «золота» Паралимпиы 15
Украинец на Паралимпиаде завоевал «золото» в гребле на байдарке 20

25 сентября, поздним вечером по киевскому времени, чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет защиту титулов в поединке против обязательного претендента по версии Всемирной боксерской организации Александра Усика. Бой Джошуа – Усик пройдет в Лондоне, на стадионе Тоттенхэм. Начало боя Джошуа – Усик ориентировочно после 00:00 по киевскому времени.

Вечер бокса начнется в 20:00. Всего запланировано семь поединков. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг не раньше полуночи.

Поединок можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, а также с помощью стриминг-сервиса DAZN.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
26
Теги