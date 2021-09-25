25 сентября, поздним вечером по киевскому времени, чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет защиту титулов в поединке против обязательного претендента по версии Всемирной боксерской организации Александра Усика. Бой Джошуа – Усик пройдет в Лондоне, на стадионе Тоттенхэм. Начало боя Джошуа – Усик ориентировочно после 00:00 по киевскому времени.

Вечер бокса начнется в 20:00. Всего запланировано семь поединков. Ожидается, что Усик и Джошуа выйдут в ринг не раньше полуночи.

Поединок можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, а также с помощью стриминг-сервиса DAZN.