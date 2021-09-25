В Грузии прогнозируют новую волну коронавируса. Пятая волна COVІD в Грузии может начаться в конце ноября.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Грузия Online.

По его словам, если большая часть населения не будет вакцинирована, пятая волна будет тяжелой.

«Пятая волна обязательно будет по всему миру, в том числе и у нас. Если мы максимально привьемся, пятая волна будет достаточно легкой. Если не прививаемся - будет тяжелой. Следующую волну, скорее всего, следует ожидать в конце ноября, в декабре», - заявил Гамкрелидзе.