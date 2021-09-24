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Все острова Киева находятся в собственности общины столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону, сообщили в КГГА, комментируя информацию СМИ о том, что остров на Днепре в районе Оболони якобы перешел в частную собственность.

Относительно гидросооружений, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, в КГГА обращают внимание, что системности приобретает работа так называемых «черных регистраторов».

Поэтому городские власти обращается в правоохранительные органы активизировать борьбу с «черными регистраторами» и проверить информацию, опубликованную журналистами.
ForUm

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