Бывшему командиру батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУМВД Украины в Харьковской области сообщено о подозрении по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 в центральной части Киев, сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел Украины и ГУ МВД Украины в Киеве, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Бывший правоохранитель обеспечил безосновательное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками «Беркута» специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим.

Целью этих действий было запугивание населения и препятствование массовому движению участников акций протеста с Майдана Незалежности в Верховную Раду Украины для поддержки голосования парламентариями за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничения полномочий президента.

Такие действия бывшего командира батальона «Беркута» привели к тяжелым последствиям, в том числе убийствам 3 митингующих, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести - 59, легких - 123, а также совершение насильственных действий, причинивших физическую боль 3 лицам.

Сейчас по этим событиям к уголовной ответственности привлечены ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений, в том числе бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя, руководство ГУМВД Украины в Киеве, а также исполнителей из числа сотрудников МОТ «Беркут».

Подозреваемому инкриминируется организация на выполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст. 121 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.