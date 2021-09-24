Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 млн гривен. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенных рядом с Киевом. При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%.

По заключению экспертов, действия подозреваемого привели к непоступлению в госбюджет налогов на общую сумму более 118 млн гривен.

Согласно требованиям ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен полный доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Фигурант подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15 тыс. до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение - ГБР.