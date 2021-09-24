24 сентября Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины «О государственных наградах». Они предусматривают учреждение Государственной премии Украины имени Мирослава Скорика в области музыкального искусства. «За» проголосовали 306 народных депутатов Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минкульта.

Премию планируют вручать за внедрение новейших незаурядных практик в композиторской, исполнительской, музыковедческой, музыкально-организационной, образовательной деятельности в сферах академической, фольклорной и популярной музыки.

Размер ежегодной премии предлагается определять по аналогии с Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко и Государственной премией Украины имени Александра Довженко. Их размер в последние годы составлял 200 тыс. гривен.

Учреждение Государственной премии имени Мирослава Скорика будет способствовать признанию достижений отечественных и зарубежных художников за их вклад в развитие и популяризацию музыкального искусства Украины, а также увековечит память выдающегося украинского композитора.

Мирослав Скорик – один из самых ярких представителей поколения композиторов ХХ-ХХI вв. в Украине. Автор музыки к более 40 художественных фильмов, среди них «Тени забытых предков». Его музыка, сочетая в себе яркий национальный колорит и современную музыкальную технику, вошла в репертуар многих украинских и зарубежных исполнителей и коллективов. Использование фольклорных мотивов в сочетании с неоклассикой и авангардными решениями принесли Скорику мировое признание.