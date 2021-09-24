также в разделеМир
В Конгрессе США одобрили санкции против 35 россиян 12
Кандидат в канцлеры поддерживает запуск «Северного потока-2» 19
В РФ разбился вертолет ФСБ 28
Португалия отменяет почти все коронавирусные ограничения 20
В мире зафиксировали более 231 миллиона случаев COVID-19 13
В США уволенный мужчина устроил стрельбу в супермаркете 26
На Сардинии задержали бывшего лидера Каталонии 38
ЕС снова закрылся для въезда из Молдовы и Боснии 16
Нобелевский банкет снова отменяют из-за пандемии 9
ЕС может одобрить третью дозу вакцины от COVID-19 14
Трамп подал в суд на племянницу и NYT 16
В РФ нашли обломки пропавшего вчера самолета 20
Макрон согласился вернуть посла в США после разговора с Байденом 14
Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID 27
В ЕС решили ввести единый стандарт зарядок для всех гаджетов 79
В Польше исключили проведение референдума о выходе из ЕС 8
Талибы попросили ООН о возможности выступить перед мировыми лидерами 51
На Генассамблее ООН произошел скандал из-за политиков-антивакцинаторов 72

Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными - котировки Bitcoin и Ether уже упали, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.

Все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке, сообщил Народный банк Китая.

Поэтому транзакции, связанные с криптовалютами, в частности услуги оффшорных бирж для резидентов, является незаконной финансовой деятельностью.

Агентство Китая по экономическому планированию заявило, что остановка добычи криптовалюта и борьба с ним важны для достижения цели по выбросам углерода.

Котировки Bitcoin уже сократились на 3,69% 24 сентября и составляют 42 581 доллар, продолжается падение.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги