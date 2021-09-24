Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными - котировки Bitcoin и Ether уже упали, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.

Все криптовалюты, в частности Bitcoin, не являются фиатными валютами и не могут быть в обращении на рынке, сообщил Народный банк Китая.

Поэтому транзакции, связанные с криптовалютами, в частности услуги оффшорных бирж для резидентов, является незаконной финансовой деятельностью.

Агентство Китая по экономическому планированию заявило, что остановка добычи криптовалюта и борьба с ним важны для достижения цели по выбросам углерода.

Котировки Bitcoin уже сократились на 3,69% 24 сентября и составляют 42 581 доллар, продолжается падение.