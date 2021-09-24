На портале «Дия» теперь возможно сгенерировать COVID-сертификат в PDF и распечатать его, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«После генерации он сохраняется в файле PDF. Документ можно распечатать или загрузить себе на устройство», - пояснил министр.



«Для генерации сертификата на портале понадобится только ваша электронная подпись. Все очень просто и в несколько кликов», - добавил Федоров.





Уже миллион украинцев пользуются «зеленым» сертификатом в приложении Дія. А сегодня в iOS стал доступен «желтый» внутренний COVID-cертификат для людей с одной дозой вакцины.



Такой сертификат действует 120 дней.

«Делаем все, чтобы во время карантинных ограничений украинцы могли жить, как и обычно, а бизнес работал. В «желтой» зоне будут действовать оба вида сертификатов, а в «красной» — только «зеленый», - отметил министр.