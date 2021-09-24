также в разделеОбщество
Уголь из ОРДЛО на 1,5 миллиарда: суд арестовал участника схемы
Гражданин Молдовы получил 3 года запрета въезда в Украину за георгиевскую ленту 5
В «Борисполе» разоблачили бортпроводников, организовавших контрабанду iPhone 11
Действующего нардепа будут судить за уклонение от уплаты 100 млн налогов 16
Украина будет получать 500 тысяч доз вакцины Pfizer каждую неделю 12
Минздрав призывает украинцев поучаствовать в испытании лекарств 13
Минздрав: Четыре региона могут скоро перейти в красную зону 23
Экс-прокурор: Легендарного композитора Ивасюка повесили мертвым 23
В Украине более 98% госпитализированных с COVID-19 невакцинированы 9
СБУ: «Минобразования ДНР» возглавляет офицер спецслужб РФ 18
В Хмельницком учитель лицея торговал наркотиками 8
Шмыгаль: Информация о задолженности по обязательным выплатам военным – фейк 24
В одесский порт впервые с начала эпидемии зайдет круизное судно 22
На Львовщине СБУ обнаружила у общественного активиста взрывчатку 14
Из Афганистана эвакуировали 30 украинцев, а также граждан Ватикана и Канады 11
В Украине число новых больных COVID-19 превысило 9 тысяч 56
23 сентября. Картина дня 19
Ученые прогнозируют, что четвертая COVID-волна в Украине спадет в конце года 15

На портале «Дия» теперь возможно сгенерировать COVID-сертификат в PDF и распечатать его, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«После генерации он сохраняется в файле PDF. Документ можно распечатать или загрузить себе на устройство», - пояснил министр.

«Для генерации сертификата на портале понадобится только ваша электронная подпись. Все очень просто и в несколько кликов», - добавил Федоров.



Уже миллион украинцев пользуются «зеленым» сертификатом в приложении Дія. А сегодня в iOS стал доступен «желтый» внутренний COVID-cертификат для людей с одной дозой вакцины.

Такой сертификат действует 120 дней.

«Делаем все, чтобы во время карантинных ограничений украинцы могли жить, как и обычно, а бизнес работал. В «желтой» зоне будут действовать оба вида сертификатов, а в «красной» — только «зеленый», - отметил министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги