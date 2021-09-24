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Служба безопасности Украины обнаружила во Львовской области скрытый арсенал с боевыми средствами поражения. Тайник находился на территории проживания местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист, сообщает пресс-центр СБУ.

Из тайника изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства.

Тайник была обустроена в придомовой постройке частного домовладения.

При осмотре тайнике правоохранители обнаружили:

3 гранаты РГ-42 и Ф-1;

Электродетонаторы;

шумовые гранаты;

более 100 патронов калибра 5,45 мм.

По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Устанавливаются источники поступления средств поражения.
ForUm

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