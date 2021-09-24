Привлечение к голосованию на выборах Госдумы РФ граждан Украины, живущих во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО, является нарушением обязательств России в рамках ОБСЕ и ставит под сомнение легитимность этих выборов.

Как передает Укринформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

«Москва давно использует избирательные процедуры для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и подрыва их территориальной целостности. Список длинный, начиная от фейкового референдума в Крыму в 2014 году и заканчивая голосованием по внесению изменений в Конституцию в 2020 году. Не стали исключением и последние выборы в Государственную думу России», - сказал Цимбалюк.

Он отметил, что привлечение к выборам в РФ жителей временно оккупированных территорий Украины, а также Грузии и Молдовы «представляет собой грубое нарушение основных норм международного права и обязательств России в рамках ОБСЕ, включая Хельсинкский заключительный акт».

«Это касается и факта проведения подобных так называемых «выборов» на территориях под российской незаконной оккупацией. Это существенно искажает результаты выборов и ставит под сомнение легитимность выборов в Государственную думу Российской Федерации в целом», - заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Он подчеркнул, что принуждение украинских граждан, которым были незаконно выданы российские паспорта, к голосованию на выборах в Госдуму РФ является очередным агрессивным актом РФ против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Результаты этих выборов являются юридически ничтожными. Мы призываем государства-участники воздержаться от контактов с незаконно избранными представителями государства-оккупанта, не допускать их включения в состав российских делегаций в парламентских ассамблеях, а также привлечь к ответственности лиц, ответственных за подготовку выборов. Кроме того, проведение таких незаконных выборов является шагом назад в выполнении Минских соглашений Россией как стороной конфликта», - подытожил Цимбалюк.