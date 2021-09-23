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Верховная Рада назначила народного депутата из фракции «Слуга народа» Сергея Ионушаса председателем парламентского КОМИТЕТА по вопросам правоохранительной деятельности.

Соответствующее постановление №6081 «О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва» поддержали 265 народных депутатов, передает Укринформ.

Согласно постановлению, заместителем председателя комитета избран Вячеслав Медяник.

Кроме того, народный депутат Антона Швачко (фракция «СН») избран в состав комитета по вопросам свободы слова.

В то же время Александр Санченко был освобожден от исполнения обязанностей члена Комитета по вопросам свободы слова и избран в состав Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

 
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