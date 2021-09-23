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В пятницу, 24 сентября, температура воздуха в большинстве областей Украины составит +10 + 16 градусов, на юге до +15 + 18 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт северного циклона принесет дожди, временами умеренные и сильные.

Дожди будут идти вместе с фронтом - сначала Север, Запад, Центр.

Затем, во второй половине дня и вечером - Центр, Юг, Восток.

В пятницу усилится ветер северо-западного направления, возможны штормовые порывы.

В Киеве 24-го сентября ожидается дождливая ветреная погода. Особенно некомфортной может быть непогода завтра утром - сочетание интенсивного дождя и сильного ветра.

Немного начнет повышаться температура воздуха – до + 11 + 13 градусов.
ForUm

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