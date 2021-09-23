В Киеве обнаружили за минувшие сутки 467 больных коронавирусом. 7 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«467 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 7 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5352 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 231 584», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом и 125 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 108 человек. В общем коронавирус преодолели 219 636 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском и Дарницком районах - по 63, в Деснянском - 62, и в Днепровском районе - 55 случаев», - отметил Кличко.