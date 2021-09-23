Семи участникам организованной преступной группы, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и совершали разбойные нападения, незаконно удерживали граждан и требовали от них денежные средства, сообщено о подозрении (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что участники преступной группировки, в состав которой входило 7 человек, четверо из которых являются водителями служб такси, организовали преступную деятельность, связанную с вымогательством денежных средств от наркозависимых лиц и лиц, занимающихся сбытом наркотических веществ.

В частности, получив заказ от клиента о доставке посылки, водитель службы такси раскрывал отправление и в случае обнаружения наркотических веществ, сообщал об этом участникам группы. В дальнейшем сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, проводили мнимое задержания лица, которому предназначалась посылка. Запугивая пострадавших уголовной ответственностью, незаконно удерживая их против воли, в том числе с применением спецсредств, злоумышленники требовали от них денежные средства в качестве «откупных» в размере от 2 тыс. гривен до 20 тыс. гривен, в том числе за счет оргтехники и других ценных вещей.

Сейчас в уголовном производстве установлено 7 потерпевших.

В результате принятых правоохранителями мер участников преступной группировки удалось установить. Подозреваемые – мужчины в возрасте от 25 до 33 лет, жители столицы и области. Организатор – 28-летний киевлянин, уроженец Черкасской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется причастность этой группы к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы с февраля по сентябрь 2021 года.

Следственные действия продолжаются.