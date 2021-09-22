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Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении командиру десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Российской Федерации, в настоящее время в звании генерал-лейтенанта проходит службу в Южном военном округе ВС РФ в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2014 командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством провели окружение периметра и заблокировали воинскую часть А2320 (36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины), дислоцированную в с. Перевальное АР Крым.

Во исполнение указаний командира бригады по периметру этой воинской части было размещено около пяти бронированных автомобилей марки ГАЗ-2330 «Тигр», оборудованных пулеметами на крыше, двух военных автомобилей «УАЗ» и десяти автомобилей «УРАЛ», препятствовавших свободному выходу и выезду с территории воинской части.

В дальнейшем командир десантно-штурмовой бригады ВС РФ дал приказ вооруженным автоматическим стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатами подчиненным военнослужащим окружить парк боевых машин воинской части А 2320, в котором находилось вооружение и военная техника, что сделало невозможным доступ украинских военнослужащих к нему.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
ForUm

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