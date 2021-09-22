Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотрел инцидент с участием народных депутатов Гео Лероса (внефракционный) и Николая Тищенко (фракция «Слуга народа»), между которыми возникла потасовка во время пленарного заседания парламента. По результатам рассмотрения, комитет не смог принять решение.

Об этом Укринформу сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народный депутат от фракции «Слуга народа» Павел Фролов.

«Комитет не смог принять решение. Ни о предупреждении обоих, ни о рекомендовать Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях», - рассказал Фролов.

Он также сообщил, что комитет, возможно, не будет возвращаться к рассмотрению этого вопроса.

Как сообщал ForUm, Николай Тищенко 9 сентября вытолкал из-за парламентской трибуны Гео Лероса. Инцидент произошел в момент, когда Лерос критиковал деятельность Офиса президента. Лероса поддержали депутаты из разных фракций парламента. Позже он завершил все-таки свое выступление.