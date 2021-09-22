также в разделеПолитика
Зеленский попросил НАТО помочь в освобождении пленных украинцев
Комитет ПАСЕ отклонил кандидатуры Украины на судью ЕСПЧ 19
Берлин не признал российские выборы в Крыму 14
Дуда: Европа продемонстрирует безразличие к безопасности Украины 19
«Ответ будет сильным»: Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира 45
Полиция: Водитель Шефира получил около трех ранений 70
ОП: Исполнитель и заказчики покушения на Шефира не смогут избежать наказания 24
У президента связали нападение на Шефира с борьбой против олигархов 23
Зеленский предложил ввести двойное гражданство для иностранных украинцев 21
Разумков созывает в четверг внеочередное заседание ВР 33
Латвия призвала страны ООН поддерживать Украину 46
Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании начинать новую «холодную войну» 75
Зеленский обсудил с генсеком ООН российскую агрессию в Украине 20
Зеленский: Вопрос о «Железном куполе» еще не решен 14
В «Слуге народа», что соберутся на большое совещание 29
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН 32
Арахамия: За закон об олигархах есть около 236 голосов 15
СМИ: Зеленский снова проведет в Трускавце тренинг для «слуг народа» 16

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотрел инцидент с участием народных депутатов Гео Лероса (внефракционный) и Николая Тищенко (фракция «Слуга народа»), между которыми возникла потасовка во время пленарного заседания парламента. По результатам рассмотрения, комитет не смог принять решение.

Об этом Укринформу сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента, народный депутат от фракции «Слуга народа» Павел Фролов.

«Комитет не смог принять решение. Ни о предупреждении обоих, ни о рекомендовать Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях», - рассказал Фролов.

Он также сообщил, что комитет, возможно, не будет возвращаться к рассмотрению этого вопроса.

Как сообщал ForUm, Николай Тищенко 9 сентября вытолкал из-за парламентской трибуны Гео Лероса. Инцидент произошел в момент, когда Лерос критиковал деятельность Офиса президента. Лероса поддержали депутаты из разных фракций парламента. Позже он завершил все-таки свое выступление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги