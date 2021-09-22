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Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новую схему хищения средств АО «Укрзализныця», сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, злоумышленники вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ, что позволило им присвоить около 2 млн грн.

Как удалось установить СБУ, организовали схему двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров Укрзализныци.

Дельцы имели поддержку отдельных сотрудников АО «Укрзализныця», которые «закрывали глаза» на заведомо поддельные документы. Среди их схем было внесение ложных данных об объемах выполненных работ. Например, при ремонте колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле - только один раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов проводился только «на бумаге».

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили указанные махинации и нанесенный ущерб АО «Укрзализныця» в размере около 2 млн грн.

Сейчас должностным лицам коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 27 (виды соучастников), ч.1 ст. 366 (служебный подлог).
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