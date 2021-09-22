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Семье президента Украины Владимира Зеленского грозит суд, если он не начнет платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии. Об этом в комментарии «Вести Крым» заявил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров. 

Ранее украинский адвокат и общественник Татьяна Монтян в эфире программы «Время покажет» заявила, что побывала у дома Зеленского в Крыму и узнала, что он не платил коммунальные услуги уже два месяца, хотя до этого подобных просрочек не было. 

«Каждая организация, обеспечивающая разные услуги: свет, вода, газ, потихоньку записывает все долги. Как правило, это не менее трех месяцев, потом все эти документы отправляют в управляющую компанию, а та идет в суд. После чего решение передается в ФССП. Приставы занимаются вопросами взыскания. Они проводят ревизию имущества, и смотрят, какими способами должник может отдать долг. Дело может зайти вплоть до продажи имущества», - объяснил Петров.

Он выразил надежду, что президент Украины погасит долги и вновь станет законопослушным плательщиком. 

«Я надеюсь, господин Зеленский останется нашим налогоплательщиком. Всего он хорошо платил и поддерживал российские коммунальные организации. А тут, наверное, испугался чего-то, или доходы резко упали, сложные жизненные обстоятельства», - подшутил Петров. 

Элитный пентхаус в Ливадии оформлен на жену Владимира Зеленского Елену. Площадь недвижимости — почти 130 квадратных метров. Жилье президент Украины указал в своей декларации за 2020 год.
ForUm

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