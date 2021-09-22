Обстрел автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира нельзя квалифицировать иначе, как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды главы государства с целью противодействия активной политике по деолигархизации. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщает Укринформ.

«Да, действительно, сегодня был обстрелян автомобиль первого помощника Президента Сергея Шефира. Тяжело ранен водитель. Всего в машину было сделано более десятка выстрелов. Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», - сказал Подоляк.

По его словам, правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план «Перехват».

«Сразу скажу, что мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов. Прямо сейчас мы видим, что уже произошло ситуативное объединение полукриминиальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию. Не имея общественной поддержки, они явно пошли по пути прямых угроз и попыток физического устрашения», - сказал советник руководителя Офиса президента.

В то же время он подчеркнул, что политика Зеленского, направленная на фундаментальную трансформацию государства, останется неизменной, а безусловным ответом на любые преступные действия против представителей государства будут ещё более жёсткие антиолигархические и антикриминальные решения власти.

Напомним, сегодня около 10 часов утра недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.