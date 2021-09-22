Правительство Польши исключает проведение референдума о выходе из состава Европейского союза.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью чешскому изданию Novinky.

«Абсолютно исключаю. Любое правительство в Польше, предлагающее выйти из Европейского Союза, будет изгнано через неделю. Для 70-80 процентов поляков это невообразимо, поэтому не может быть и речи», - сказал Яблонский.

Он также опроверг заявление лидера оппозиционной партии Дональда Туска о том, что правящая партия «Право и справедливость» может рассмотреть вопрос о выходе из ЕС.

«Мы не хотим проводить референдум о выходе из ЕС. Мы абсолютно уверены, что хотим остаться в ЕС. Они нападают на нас чисто по внутриполитическим причинам. За шесть лет пребывания в правительстве я слышал спекуляции о так называемом Polexit не менее 20 раз. По их словам выходит, что мы покидаем ЕС каждые четыре месяца», - сказал Яблонский.

Ранее Туск предложил правящей партии «Право и справедливость» внести в Конституцию положение, исключающее выход из ЕС без решения абсолютного большинства в парламенте.

Лидер партии «Право и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что последние споры с Брюсселем не означают возможного выхода Польши из ЕС, но Польша хочет «оставаться суверенной страной».