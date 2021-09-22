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В Харьковской области у 99% госпитализированных с COVID-19 детей выявили штамм «Дельта».

Об этом сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов, передает Укринформ.

«Детская инфекционная больница заполнена на 43%. Лечатся 127 детей. У 99% - штамм «Дельта». Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие - дети», - отметил Хаустов.

В целом, по его информации, медицинские учреждения «первой волны» заполнены на 46% (по состоянию на утро 21 сентября - 1372 пациента).

 «Среди всех больных, находящихся в больницах сейчас, примерно 4% вакцинированных. Они легче переносят заболевание. И, по словам врачей, отличается течение болезни. У невакцинированных - стремительное нарастание побочных осложнений. У вакцинированных - легкое течение», - говорит директор департамента.

Директор областной клинической больницы Владимир Ярош на брифинге отметил, что в его учреждении находятся 153 пациента (всего имеется 240 коек), из них только 16 были вакцинированы, и только 1 вакцинированный с тяжелым течением болезни находится в реанимации.

На данный момент в области в учреждениях «первой волны» имеется 3015 коек, из них с поточным кислородом - 2010.

 
ForUm

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