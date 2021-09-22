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За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой, по сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

У Лебединського российские наемники задействовали гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешено минского договоренностями вооружения.

Потерь среди украинских защитников нет.

В течение текущих суток, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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