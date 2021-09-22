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Всемирная организация здравоохранения призывает людей вакцинироваться от COVID-19, поскольку 99% погибших от коронавируса приходится на непривитых людей, сообщает УНИАН.

«Да, они работают, и они работают очень, очень хорошо. И помните, для чего они были созданы - они были созданы для предотвращения госпитализаций, тяжелых заболеваний и смерти. И они справляются с этим очень хорошо», - заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на пресс-конференции 21 сентября.

По ее словам, глядя на госпитализированных и умирающих людей «становится грустно, потому что подавляющее большинство, 99% из них, не были вакцинированы».

По словам Харрис, это касается даже стран с высоким уровнем вакцинации населения.

«Если у вас есть доступ к вакцине, поймите, что это великий дар, это великая честь», - говорит работница ВОЗ.

Также женщина призвала искать информацию о вакцинах в надежных источниках - на сайте Всемирной организации здравоохранения и на сайтах министерства здравоохранения своей страны.

По данным ВОЗ, в мире применили уже почти 5,78 миллиарда доз вакцины, однако лишь 2% препаратов использовали в странах Африки.

 
ForUm

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